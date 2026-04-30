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Chamboule tout ! MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS

Chamboule tout ! MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS

Chamboule tout ! MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS vendredi 22 mai 2026.

Lieu : MPAA/Saint-Germain - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs

Adresse : 4 rue Félibien

Ville : 75006 PARIS

Département : Paris

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Tarif : <p>Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)</p>

Cette aventure est une création collective. « Chamboule tout ! » c’est
14 personnes et personnages aux univers singuliers, aux origines
différentes, de 20 à 70 ans.
Avec l’énergie et les questionnements
de chacun on se demande ce que pourra être l’avenir au vu des
dérèglements d’aujourd’hui… « C’est ça le monde de demain ? Donnez-moi
une idée qui me fasse rêver… Un avenir ! car j’y ai droit comme tout le
monde… Plus tard ?»
Résister, s’indigner, lutter, s’engager pour un monde plus sain et plus juste. Non sans malice, non sans humour et sans poésie…

ATD QUART MONDE

La troupe d’Île-de-France d’ATD Quart Monde a commencé à se construire à partir de 2017. Elle a évolué au fil des années en intégrant régulièrement de nouveaux et nouvelles participant·es. La troupe s’inscrit dans une dynamique de mixité sociale, culturelle et d’inclusion empreinte des droits culturels. Ce projet est mené par Philippe Osmalin, metteur en scène et comédien de la compagnie Théâtre de la Fugue, partenaire d’ATD Quart Monde.

Dans le cadre du festival Les Remontantes, Scènes de mai 2026

On appelle remontantes ces plantes qui fleurissent
ou fructifient deux fois dans la même année. De la même manière, la MPAA
récolte ce qu’elle sème deux fois l’an !

Découvrez la programmation ici.

Maison des Pratiques Artistiques Amateurs

La MPAA est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour
mission d’accueillir, de valoriser et encourager les pratiques
artistiques en amateur, notamment dans le domaine du spectacle vivant à
l’échelle de Paris et du Grand Paris.
Pour découvrir nos offres et notre programmation, rendez-vous sur notre site mpaa.fr et nos réseaux sociaux.

Comment envisager le monde de demain ? Des « éclats de voix » pour dire quelque chose du monde éclaté d’aujourd’hui.
Le vendredi 22 mai 2026
de 19h30 à 20h40
payant

Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-22T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-22T23:40:00+02:00
Date(s) : 2026-05-22T19:30:00+02:00_2026-05-22T20:40:00+02:00

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien  75006 PARIS
+33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs


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