Chamboule tout ! MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS

Cette aventure est une création collective. « Chamboule tout ! » c’est

14 personnes et personnages aux univers singuliers, aux origines

différentes, de 20 à 70 ans.

Avec l’énergie et les questionnements

de chacun on se demande ce que pourra être l’avenir au vu des

dérèglements d’aujourd’hui… « C’est ça le monde de demain ? Donnez-moi

une idée qui me fasse rêver… Un avenir ! car j’y ai droit comme tout le

monde… Plus tard ?»

Résister, s’indigner, lutter, s’engager pour un monde plus sain et plus juste. Non sans malice, non sans humour et sans poésie…

ATD QUART MONDE

La troupe d’Île-de-France d’ATD Quart Monde a commencé à se construire à partir de 2017. Elle a évolué au fil des années en intégrant régulièrement de nouveaux et nouvelles participant·es. La troupe s’inscrit dans une dynamique de mixité sociale, culturelle et d’inclusion empreinte des droits culturels. Ce projet est mené par Philippe Osmalin, metteur en scène et comédien de la compagnie Théâtre de la Fugue, partenaire d’ATD Quart Monde.

Dans le cadre du festival Les Remontantes, Scènes de mai 2026

On appelle remontantes ces plantes qui fleurissent

ou fructifient deux fois dans la même année. De la même manière, la MPAA

récolte ce qu’elle sème deux fois l’an !

Découvrez la programmation ici.

Maison des Pratiques Artistiques Amateurs La MPAA est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour

mission d’accueillir, de valoriser et encourager les pratiques

artistiques en amateur, notamment dans le domaine du spectacle vivant à

l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Pour découvrir nos offres et notre programmation, rendez-vous sur notre site mpaa.fr et nos réseaux sociaux.

Comment envisager le monde de demain ? Des « éclats de voix » pour dire quelque chose du monde éclaté d’aujourd’hui.

Le vendredi 22 mai 2026

de 19h30 à 20h40

payant

Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-22T23:40:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T19:30:00+02:00_2026-05-22T20:40:00+02:00

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 PARIS

+33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs



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