Soirée jeux de société | Lancement du prêt des jeux Médiathèque James Baldwin Paris

Et en cas de coup de coeur, vous pourrez emprunter jusqu’à deux jeux de société avec votre carte de bibliothèque !

Comme pour les autres documents, les jeux de société peuvent être empruntés durant 4 semaines, sur présentation d’une carte de bibliothèque valide. Limite de 2 jeux par carte.

Vous aimez les jeux de société et souhaitez découvrir le fonds de la médiathèque ? Rendez-vous pour une soirée Speed Gaming, où les bibliothécaires vous inviteront à de courtes parties (moins de 30 minutes) de jeux de société.

Le vendredi 22 mai 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit

Entrée libre – RDC

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-23T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T18:00:00+02:00_2026-05-22T21:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



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