Soirée jeux de société | Lancement du prêt des jeux Médiathèque James Baldwin Paris
Soirée jeux de société | Lancement du prêt des jeux Médiathèque James Baldwin Paris vendredi 22 mai 2026.
Et en cas de coup de coeur, vous pourrez emprunter jusqu’à deux jeux de société avec votre carte de bibliothèque !
Comme pour les autres documents, les jeux de société peuvent être empruntés durant 4 semaines, sur présentation d’une carte de bibliothèque valide. Limite de 2 jeux par carte.
Vous aimez les jeux de société et souhaitez découvrir le fonds de la médiathèque ? Rendez-vous pour une soirée Speed Gaming, où les bibliothécaires vous inviteront à de courtes parties (moins de 30 minutes) de jeux de société.
Le vendredi 22 mai 2026
de 18h00 à 21h00
gratuit
Entrée libre – RDC
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-22T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-23T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-22T18:00:00+02:00_2026-05-22T21:00:00+02:00
Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris
+33144522770 https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/
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