Chambre des échos : Ping City Palais de Tokyo Paris

La chambre des échos met à l’honneur le jumelage culturel entre le Palais de Tokyo et la ville de Corbeil-Essonnes, en donnant à voir une série de projets artistiques développés avec des associations locales autour du ping-pong. À Corbeil-Essonnes, dont les 303 tables de ping-pong lui valent le surnom de « cité des 300 tables », le ping-pong est à la fois pratique sportive et espace de sociabilité : il se déploie dans la ville et invite à être regardé d’une nouvelle manière.

La photographe Rachael Woodson y a mené un travail d’initiation à la photographie argentique avec deux associations — l’une dédiée à la photographie, l’autre au ping-pong. Ici, l’image devient un terrain d’expérimentation : un espace où les règles peuvent être déplacées, contournées, réinventées, et où performance et documentation s’entremêlent.

Dans cette même intention de déplacement des cadres, le projet entre en dialogue avec celui de Hugo Béhérégaray, réalisé avec l’association de tennis de table de Corbeil-Essonnes : une table de ping-pong conçue collectivement comme une œuvre à activer, de sorte à repenser les règles de ce sport.

Ces propositions résonnent avec plusieurs œuvres historiques de Július Koller (1939–2007), qui, dès les années 1970, transforme l’espace d’exposition en club de ping-pong afin d’imaginer collectivement de nouvelles formes possibles de relations sociales. Dans le contexte de l’après-Printemps de Prague, marqué par la censure et la répression, le terrain de jeu devient chez lui un modèle d’expérimentation politique alternatif accessible à toutes et tous.

Qu’il s’agisse des œuvres de Koller ou des projets menés à Corbeil Essonnes, le ping-pong agit comme un fil rouge qui traverse le tissu social. À la fois pratique populaire et sport de haut niveau, il se situe à la lisière du loisir, du geste artistique et de la performance. Mais avant tout, il demeure ce qu’il n’a jamais cessé d’être : un jeu.

La chambre des Échos

La Chambre des échos est un espace de programmation et de médiation culturelle. Elle propose des expositions et des événements à échelle et durée variables dans la zone d’accueil gratuite du Palais de Tokyo. Elle est pensée comme un espace souple et réactif, inspirée par la logique des droits culturels, qui vise à reconnaître le droit de chaque personne ou de chaque groupe à participer à la vie culturelle et à exprimer sa culture.

Accès libre et gratuit depuis le hall du Palais de Tokyo.

Avec Hugo Béhérégaray, Július Koller et Rachael Woodson avec les associations Le Monde Est À Nous et l’AS Corbeil-Essonnes Tennis de Table.

Du jeudi 04 juin 2026 au dimanche 13 septembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-14T01:59:59+02:00

Date(s) :

Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson 75116 Paris

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