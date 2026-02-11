Championnat de France de Gymnastique Valexpo Oyonnax

Championnat de France de Gymnastique

Oyonnax Ain

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-03

2026-05-01

La Fédération Française de Gymnastique a confié aux Enfants de Devoir d’Oyonnax, l’organisation d’un championnat de France de Gymnastique Individuelle. Gymnastique artistique masculine et féminine.

Valexpo 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 77 97 56 edo-gym@wanadoo.fr

English :

The French Gymnastics Federation has entrusted Les Enfants de Devoir d?Oyonnax with the organization of a French Individual Gymnastics Championship. Men’s and women’s artistic gymnastics.

