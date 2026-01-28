Championnat de France de Yoyo 2026 Salle des fêtes de la mairie du 14e arrondissement, Paris Paris
Championnat de France de Yoyo 2026 Salle des fêtes de la mairie du 14e arrondissement, Paris Paris samedi 18 avril 2026.
Et si le premier jouet du monde s’invitait dans l’univers exigeant du sport de haut niveau ? Rendez-vous le samedi 18 avril 2026 pour le Championnat de France de Yoyo, à la Salle des Fêtes de la Mairie du 14e.
L’événement,
organisé par la France YoYo Association, dévoile une discipline
méconnue du grand public : entre performance athlétique, chorégraphie et
technicité extrême. Au programme, des routines spectaculaires de 3 minutes sur musique, où s’affrontent les meilleurs spécialistes français.
Parmi eux, Quentin Godet,
triple champion d’Europe et seul Français à vivre de sa passion,
défendra son titre face à une nouvelle génération de prodiges.
Une journée ouverte à tous, gratuite, avec initiations et démonstrations pour découvrir les secrets de cet objet culte réinventé.
Venez découvrir le yoyo sous un nouveau jour lors du Championnat de France 2026. Assistez à des performances spectaculaires, rencontrez les champions et initiez-vous gratuitement à cette discipline étonnante, entre sport de précision et art du spectacle.
Le samedi 18 avril 2026
de 12h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Salle des fêtes de la mairie du 14e arrondissement, Paris 12 rue Pierre Castagnou 75014 Paris
https://www.facebook.com/franceyoyoassociation presse.fyya@gmail.com https://www.facebook.com/franceyoyoassociation https://www.facebook.com/franceyoyoassociation
