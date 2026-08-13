Championnat de France Inter-races de chien de troupeau Moutier-d’Ahun
samedi 26 septembre 2026 · Moutier-d'Ahun
Informations pratiques
Moutier-d’Ahun
Championnat de France Inter-races de chien de troupeau
La ferme des Oueilles Moutier-d’Ahun Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 08:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Les 26 et 27 septembre 2026, rendez-vous pour un week-end exceptionnel au cœur du monde pastoral !
Le Championnat de France Inter-races de chien de troupeau réunira des maître-chien venus de toute la France.
Pendant deux jours, découvrez des épreuves spectaculaires où les chiens feront preuve d’écoute, de précision et de maîtrise pour conduire les troupeaux.
Organisé par l’Association Creuse Border Collie avec La Ferme des Oueilles, l’événement mettra à l’honneur le travail des chiens de berger et le savoir-faire des éleveurs.
Profitez du village de producteurs locaux, des food trucks, des démonstrations.
Parking gratuit et entrée libre pour tous !
Authentique et convivial. Un événement à ne pas manquer ! .
La ferme des Oueilles Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 05 67 16 acreusebc@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Championnat de France Inter-races de chien de troupeau
L’événement Championnat de France Inter-races de chien de troupeau Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Creuse Sud Ouest
À voir aussi à Moutier-d'Ahun (Creuse)
- Les Vendredis de la Bergerie Caïman Swing Moutier-d’Ahun 21 août 2026
- Festival LES PERKUTANTES Moutier-d’Ahun 22 août 2026
- 4ème Biennale de céramique et Art actuel Moutier-d’Ahun 5 septembre 2026
- Exposition la Bergerie Julia Soldano Photos 2026 Moutier-d’Ahun 12 septembre 2026
- Visite libre de l’église abbatiale, Église de moutier d’ahun, Moutier-d’Ahun 19 septembre 2026