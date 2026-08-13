Informations pratiques

Moutier-d’Ahun

Championnat de France Inter-races de chien de troupeau

La ferme des Oueilles Moutier-d’Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 08:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Les 26 et 27 septembre 2026, rendez-vous pour un week-end exceptionnel au cœur du monde pastoral !

Le Championnat de France Inter-races de chien de troupeau réunira des maître-chien venus de toute la France.

Pendant deux jours, découvrez des épreuves spectaculaires où les chiens feront preuve d’écoute, de précision et de maîtrise pour conduire les troupeaux.

Organisé par l’Association Creuse Border Collie avec La Ferme des Oueilles, l’événement mettra à l’honneur le travail des chiens de berger et le savoir-faire des éleveurs.

Profitez du village de producteurs locaux, des food trucks, des démonstrations.

Parking gratuit et entrée libre pour tous !

Authentique et convivial. Un événement à ne pas manquer ! .

La ferme des Oueilles Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 05 67 16 acreusebc@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Championnat de France Inter-races de chien de troupeau

L’événement Championnat de France Inter-races de chien de troupeau Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Creuse Sud Ouest