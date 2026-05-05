Moutier-d’Ahun

Festival LES PERKUTANTES

La Métive Moutier-d’Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22 20:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Vibrez au rythme des percussions !

Ne manquez pas la 2e édition du festival Les Perkutantes au Moutier d’Ahun. Trois batucadas enflammées Bunda Blanca, Tempo Loco et Naswakara se rencontrent pour une journée festive et haute en couleur.

Dès 14h, profitez d’un marché artisanal et d’animations pour tous. À 17h, laissez-vous emporter par la déambulation des groupes, avant une soirée rythmée au bord de l’eau.

Restauration et buvette sur place entrée gratuite !

Infos sur Facebook Les Perkutantes et Instagram lesperkutantes . .

La Métive Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine lesperkutantes@gmail.com

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English : Festival LES PERKUTANTES

L’événement Festival LES PERKUTANTES Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Creuse Sud Ouest