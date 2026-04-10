Moutier-d’Ahun

Les Vendredis de la Bergerie Caïman Swing

La Bergerie Moutier-d’Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Ce jazz band, dans la pure tradition des formations “hot” des années 1920-1930, vous distille sans retenue le swing dynamique du jazz originel. Au programme de grands standards d’illustres musiciens tels King Oliver, Louis Armstrong, Sidney Bechet, Bix Beiderbeck, ou à de célèbres brass bands tels l’Hurricane, l’Olympia, l’Ouragan. A chaque prestation de Caïman Swing, le public est à coup sûr entraîné dans une sorte de tourbillon qui n’est pas sans rappeler l’ambiance endiablée des clubs ou des parades de la Nouvelle Orléans où musiciens, danseurs et spectateurs ne font qu’un. Revendiquant cet héritage musical basé essentiellement sur l’improvisation collective, les musiciens du Caïman Swing ont su cependant se nourrir de tout ce qui s’est fait depuis.

Participation au chapeau. Sur réservation. Toute place réservée non occupée à 20h50 sera redistribuée. .

La Bergerie Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 49 84 50 labergerie.sama@gmail.com

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English : Les Vendredis de la Bergerie Caïman Swing

L’événement Les Vendredis de la Bergerie Caïman Swing Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Creuse Sud Ouest