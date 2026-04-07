Exposition la Bergerie Julia Soldano Photos 2026 Moutier-d’Ahun
Exposition la Bergerie Julia Soldano Photos 2026 Moutier-d’Ahun samedi 12 septembre 2026.
Moutier-d’Ahun
Exposition la Bergerie Julia Soldano Photos 2026
La Bergerie Moutier-d’Ahun Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-10-04 19:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Le CAC23bis, collectif des artistes de la Creuse, association d’arts visuels, basée à Guéret, organise à la Bergerie de Julia Soldano c’est une artiste diplômée de l’Ecole Nationale des Arts de Bourges, titulaire d’un maste de pratiques, histoires et théories de la photographie, qui nous fait découvrir son travail.
Vernissage le samedi 12 Septembre à 18h30.
Conférence d’Alice BERNADAC le mardi 21 Juillet à 18h30.
Conservatrice de la Cité Internationale de la Tapisserie, elle interviendra pour une conférence de présentation de l’exposition. .
La Bergerie Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 49 84 50 labergerie.sama@gmail.com
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English : Exposition la Bergerie Julia Soldano Photos 2026
L’événement Exposition la Bergerie Julia Soldano Photos 2026 Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Creuse Sud Ouest
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