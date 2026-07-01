Visite libre de l’église abbatiale, Église de moutier d’ahun, Moutier-d’Ahun

Informations pratiques

Visite libre de l’église abbatiale 19 et 20 septembre Église de moutier d’ahun Creuse

1€ par adulte. Parking et sanitaires à proximité. Audioguide disponible sur place (2€).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Entrer dans le chœur de l’église de Moutier-d’Ahun, c’est pénétrer dans un univers à part, un lieu hors du temps, fantastique et mythologique, à la végétation luxuriante. Un bestiaire local et exotique s’y côtoie. Des histoires se racontent, font sourire ou réfléchir…

Il y a tant à voir dans ces boiseries baroques d’une exceptionnelle qualité, réalisées à la fin du XVIIe siècle.

Église de moutier d’ahun Place de l’Abbé Jules Malapert, 23150 Moutier-d’Ahun Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 62 45 63 http://moutier-d-ahun.fr Découvrez cette église de l’ancienne abbaye bénédictine du Xe siècle, avec ses boiseries datant du XVIIe siècle de Simon Bauer.

Entrer dans le chœur de l’église de Moutier d’Ahun, c’est entrer dans un univers à part, un lieu hors du temps, fantastique et mythologique à la végétation luxuriante. Un bestiaire local et exotique …

©Yves Cesbron