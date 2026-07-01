Stage de dessin sur le vif Urban sketching Moutier-d’Ahun
samedi 15 août 2026 · Moutier-d'Ahun
Informations pratiques
Moutier-d’Ahun
Stage de dessin sur le vif Urban sketching
Dans le bourg Moutier-d’Ahun Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:30:00
fin : 2026-08-15 17:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Matin (9h30-12h) dessin d’architecture dans le bourg du Moutier d’Ahun
Après-midi (14h-17h30) dessin de paysage sur les bords de la Creuse
Objectifs dessiner in-situ, choisir son sujet, comprendre la perspective, construire son dessin, modeler par les ombres, mettre en couleurs
Matériel (peut être fourni) carnet à dessin, crayons, feutres, aquarelle, etc… siège, gourde, chapeau
Prévoir le déjeuner, réservation conseillée, rendez-vous devant le porche de l’église. .
Dans le bourg Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 06 19 46 bananefriteproductions@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de dessin sur le vif Urban sketching
L’événement Stage de dessin sur le vif Urban sketching Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Creuse Sud Ouest
À voir aussi à Moutier-d'Ahun (Creuse)
- Evénement la Bergerie Lectures morceaux choisis de Apprentis et Garçons Moutier-d’Ahun 10 juillet 2026
- Les Vendredis de la Bergerie Alfred and his gang Moutier-d’Ahun 17 juillet 2026
- Les Vendredis de la Bergerie Am Ketenes Quartet Moutier-d’Ahun 24 juillet 2026
- Stage de dessin sur le vif Urban sketching Moutier-d’Ahun 25 juillet 2026
- Les Vendredis de la Bergerie Quartet dans les nuages Moutier-d’Ahun 31 juillet 2026