Championnat d’Europe vitesse et difficulté Coupe du Monde para-escalade Espace Mayenne Laval

Laval

Championnat d’Europe vitesse et difficulté Coupe du Monde para-escalade

Espace Mayenne 2 Rue Joséphine Baker Laval Mayenne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 09:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30

Événement exceptionnel à venir à Laval ! En août 2026, Laval accueillera une double compétition internationale d’escalade le Championnat d’Europe senior vitesse et difficulté, et une Coupe du Monde de para-escalade !

Tous les deux ans, les meilleurs grimpeurs et grimpeuses du continent se retrouvent pour se disputer le titre de Champion.ne d’Europe, et c’est à Espace Mayenne que se décidera ce titre pour les disciplines de vitesse et de difficulté.

Pour accompagner cette compétition majeure, nous accueillons également une étape de Coupe du monde de para-escalade, qui regroupera l’élite mondiale de la discipline, aux côtés des athlètes valides.

Sport paralympique au programme des Jeux de Los Angeles 2028, la para-escalade est en plein essor, et la compétition que nous organisons mettra les athlètes para aux côtés des valides, dans un format inclusif unique au monde !

Au programme, trois jours de compétition dans la plus belle aréna d’escalade de France, où plus de 300 athlètes sont attendus, qui représenteront plus de 30 pays ! La Mayenne confirme ainsi sa place majeure dans le calendrier international. .

Espace Mayenne 2 Rue Joséphine Baker Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 17 45 info@escaladeenmayenne.fr

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English :

An exceptional event is coming to Laval! In August 2026, Laval will host a double international climbing competition: the European Senior Speed and Difficulty Championships, and a para-escalation World Cup!

L’événement Championnat d’Europe vitesse et difficulté Coupe du Monde para-escalade Laval a été mis à jour le 2026-04-27 par LAVAL TOURISME