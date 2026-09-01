Championnat du monde de la frite Arras

Informations pratiques

Arras

Championnat du monde de la frite

Grand’Place Arras Pas-de-Calais

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Avez-vous le gène de la frite parfaite ? Que vous aimiez vos frites fines, épaisses, à la graisse de bœuf ou innovantes, le rendez-vous culinaire le plus insolite et convivial de l’année revient à Arras ! Après avoir rassemblé plus de 50 000 passionnés lors des précédentes éditions, le Championnat du Monde de la Frite s’installe à nouveau au cœur des Hauts-de-France pour une journée intense en saveurs et en bonne humeur.

Dès le matin, les meilleurs artisans, amateurs passionnés et friteries du monde entier (de la Belgique aux Pays-Bas, en passant parfois par le Japon !) s’affronteront en public pour décrocher le titre suprême. Deux podiums géants installés sur la Grand’Place vous permettront d’observer de près le savoir-faire, les techniques de découpe et les secrets de double cuisson des candidats.

Entre deux sessions de vote, profitez du village des friteries pour déguster des cornets dorés à souhait. En fin de journée, l’ambiance monte d’un cran après la très attendue Cérémonie des Champions, place à la fête avec des concerts live et un DJ set survolté pour danser jusqu’au bout de la nuit.

Que vous soyez un fin gourmet ou simplement un amoureux de la convivialité du Nord, venez partager ce grand bain de culture pop et gastronomique !

Avez-vous le gène de la frite parfaite ? Que vous aimiez vos frites fines, épaisses, à la graisse de bœuf ou innovantes, le rendez-vous culinaire le plus insolite et convivial de l’année revient à Arras ! Après avoir rassemblé plus de 50 000 passionnés lors des précédentes éditions, le Championnat du Monde de la Frite s’installe à nouveau au cœur des Hauts-de-France pour une journée intense en saveurs et en bonne humeur.

Dès le matin, les meilleurs artisans, amateurs passionnés et friteries du monde entier (de la Belgique aux Pays-Bas, en passant parfois par le Japon !) s’affronteront en public pour décrocher le titre suprême. Deux podiums géants installés sur la Grand’Place vous permettront d’observer de près le savoir-faire, les techniques de découpe et les secrets de double cuisson des candidats.

Entre deux sessions de vote, profitez du village des friteries pour déguster des cornets dorés à souhait. En fin de journée, l’ambiance monte d’un cran après la très attendue Cérémonie des Champions, place à la fête avec des concerts live et un DJ set survolté pour danser jusqu’au bout de la nuit.

Que vous soyez un fin gourmet ou simplement un amoureux de la convivialité du Nord, venez partager ce grand bain de culture pop et gastronomique ! .

Grand’Place Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 51 26 95 contact@arraspaysdartois.com

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English :

Do you have the perfect fries gene? Whether you like your fries thin, thick, with beef fat or innovative, the most unusual and convivial culinary event of the year returns to Arras! After attracting over 50,000 enthusiasts in previous editions, the World Frying Championship returns to the heart of the Hauts-de-France region for a day of intense flavor and good humor.

Starting in the morning, the best fry makers, enthusiasts and fry shops from all over the world (from Belgium to the Netherlands, and sometimes even Japan!) will compete in public for the supreme title. Two giant podiums set up on the Grand’Place will give you a close-up view of the candidates’ know-how, cutting techniques and double-cooking secrets.

In between voting sessions, take advantage of the French fry shop village to sample golden cones. At the end of the day, the atmosphere kicks up a notch: after the eagerly-awaited Ceremony of Champions, it’s time to party with live concerts and an over-the-top DJ set, and dance the night away.

Whether you’re a gourmet or simply a lover of the conviviality of the North, come and share in this great bath of pop culture and gastronomy!

L’événement Championnat du monde de la frite Arras a été mis à jour le 2025-07-29 par Hauts-de-France Tourisme