Championnat du Monde de la Frite Arras

Informations pratiques

Arras

Championnat du Monde de la Frite

Grand’Place Arras Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Aiguisez vos fourchettes et préparez vos papilles ! Le samedi 26 septembre 2026, la Grand’Place d’Arras se transforme en temple mondial de la gourmandise pour la 4ème édition du Championnat du Monde de la Frite. Un événement gratuit, festif et 100 % croustillant

Avez-vous le gène de la frite parfaite ? Que vous aimiez vos frites fines, épaisses, à la graisse de bœuf ou innovantes, le rendez-vous culinaire le plus insolite et convivial de l’année revient à Arras ! Après avoir rassemblé plus de 50 000 passionnés lors des précédentes éditions, le Championnat du Monde de la Frite s’installe à nouveau au cœur des Hauts-de-France pour une journée intense en saveurs et en bonne humeur.

Dès le matin, les meilleurs artisans, amateurs passionnés et friteries du monde entier (de la Belgique aux Pays-Bas, en passant parfois par le Japon !) s’affronteront en public pour décrocher le titre suprême. Deux podiums géants installés sur la Grand’Place vous permettront d’observer de près le savoir-faire, les techniques de découpe et les secrets de double cuisson des candidats.

Entre deux sessions de vote, profitez du village des friteries pour déguster des cornets dorés à souhait. En fin de journée, l’ambiance monte d’un cran après la très attendue Cérémonie des Champions, place à la fête avec des concerts live et un DJ set survolté pour danser jusqu’au bout de la nuit.

Que vous soyez un fin gourmet ou simplement un amoureux de la convivialité du Nord, venez partager ce grand bain de culture pop et gastronomique ! .

Grand’Place Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 51 26 95 contact@arraspaysdartois.com

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English :

Sharpen your forks and get your taste buds ready! On Saturday, September 26, 2026, Arras’s Grand’Place will be transformed into a global temple of indulgence for the 4th edition of the World French Fry Championship. A free, festive, and 100% crispy event

L’événement Championnat du Monde de la Frite Arras a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme d’Arras