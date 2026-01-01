Championnat national de la race d’Âne Grand Noir du Berry La Celle-Condé

Championnat national de la race d’Âne Grand Noir du Berry

Venez admirer ou découvrir ce magnifique animal lors du championnat national de la race de l’Âne Grand Noir du Berry organisé par l’association française de l’Âne Grand Noir du Berry.

L’Âne Grand Noir du Berry fait partie des huit races reconnues en France. Vous pourrez l’approcher, le contempler le voir évoluer et le câliner lors de ce RDV asin annuel. .

Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 28 12

English :

Come and discover the 30th year of recognition of the Âne Grand Noir du Berry breed at the Pôle du Cheval et de l’Âne.

