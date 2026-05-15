Championnats de France senior de lutte à la halle Georges-Carpentier Centre sportif Georges Carpentier PARIS
Championnats de France senior de lutte à la halle Georges-Carpentier Centre sportif Georges Carpentier PARIS samedi 23 mai 2026.
Programme :
Samedi 23 mai :
Lutte libre – Éliminatoires de 10h à 17h et phases finales de 18h à 20h.
Dimanche 24 mai
Lutte féminine et lutte gréco-romaine – Éliminatoires de 10h à 17h et phases finales de 18h à 20h.
Entrée gratuite pour tous les publics.
Cette compétition constitue une étape importante des phases de qualification pour les prochains événements internationaux.
Les Championnats de France Senior de lutte dans les trois styles olympiques se dérouleront à la Halle Carpentier les samedi 23 et dimanche 24 mai.
Le dimanche 24 mai 2026
de 10h00 à 20h00
Le samedi 23 mai 2026
de 10h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T13:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T10:00:00+02:00_2026-05-23T20:00:00+02:00;2026-05-24T10:00:00+02:00_2026-05-24T20:00:00+02:00
Centre sportif Georges Carpentier 81 boulevard Masséna 75013 PARIS
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