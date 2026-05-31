Championnats d’Europe de natation 2026 Ile aux Cygnes Paris
Championnats d’Europe de natation 2026 Ile aux Cygnes Paris vendredi 31 juillet 2026.
Une ville, témoin des performances historiques de Léon Marchand aux Jeux Olympiques Paris 2024, s’apprête à vibrer à nouveau au rythme de nouveaux exploits.
Parmi les 5 épreuves au programme, 2 se dérouleront dans la Seine, au niveau du quai de Grenelle : la natation en eau libre et le plongeon de haut vol.
Les 3 autres auront lieu au Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris (Saint-Denis).
Les Championnats d’Europe de Natation Paris 2026 s’annoncent comme un événement à ne pas rater, réunissant les meilleurs athlètes du continent dans un cadre majestueux, Paris !
Du vendredi 31 juillet 2026 au dimanche 09 août 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-31T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-10T01:59:59+02:00
Date(s) :
Ile aux Cygnes Pont de Grenelle – Pont Bir-Hakeim 75015 Entrée du public par le pont de Grenelle uniquementParis
Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)
Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)
Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (88.04m)
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