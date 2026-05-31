Championnats d’Europe de natation 2026 Ile aux Cygnes Paris

Une ville, témoin des performances historiques de Léon Marchand aux Jeux Olympiques Paris 2024, s’apprête à vibrer à nouveau au rythme de nouveaux exploits.

Parmi les 5 épreuves au programme, 2 se dérouleront dans la Seine, au niveau du quai de Grenelle : la natation en eau libre et le plongeon de haut vol.

Les 3 autres auront lieu au Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris (Saint-Denis).

Les Championnats d’Europe de Natation Paris 2026 s’annoncent comme un événement à ne pas rater, réunissant les meilleurs athlètes du continent dans un cadre majestueux, Paris !

Du vendredi 31 juillet 2026 au dimanche 09 août 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-31T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-10T01:59:59+02:00

Date(s) :

Ile aux Cygnes Pont de Grenelle – Pont Bir-Hakeim 75015 Entrée du public par le pont de Grenelle uniquementParis

Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)

Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)

Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (88.04m)

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