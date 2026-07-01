Championnats d’Europe de natation 2026 Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris Saint-Denis
vendredi 31 juillet 2026 · Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris · Saint-Denis
Informations pratiques
Saint-Denis
Championnats d’Europe de natation 2026
Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris 345 avenue du Président Wilson Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-07-31
Cet été, le Centre aquatique olympique de Saint-Denis vibrera au rythme de l’élite européenne. Du 31 juillet au 16 août 2026, il accueillera les Championnats d’Europe de natation, de retour en France pour la première fois depuis 1987 !
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Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris 345 avenue du Président Wilson Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France
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English : European Swimming Championships Paris 2026
This summer, the Olympic Aquatics Centre in Saint-Denis will be buzzing with the excitement of Europe’s top swimmers. From 31 July to 16 August 2026, it will host the European Swimming Championships, which are returning to France for the first time since 1987 !
L’événement Championnats d’Europe de natation 2026 Saint-Denis a été mis à jour le 2026-07-23 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes
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