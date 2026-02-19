Championnats d’Europe de Natation 2026 Centre Aquatique Olympique du Grand Paris Saint-Denis

Championnats d’Europe de Natation 2026

Centre Aquatique Olympique du Grand Paris 345 avenue du Président Wilson Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-31

Du 31 juillet au 16 août 2026, la France accueille les Championnats d’Europe de Natation

.

Centre Aquatique Olympique du Grand Paris 345 avenue du Président Wilson Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From July 31 to August 16, 2026, France hosts the European Swimming Championships

L’événement Championnats d’Europe de Natation 2026 Saint-Denis a été mis à jour le 2026-02-17 par Choose Paris Region