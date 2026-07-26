Informations pratiques

Le Désir, premier opus du triptyque Changer initié par Marie Mortier, est l’histoire de Fahartadji, une femme qui veut se libérer des projections qui lui ont été imposées par l’entourage, la famille, l’école. C’est un rituel de danse et de parole, un acte d’émancipation.​​

Crash test : présentation d’une étape de travail en sortie de résidence

Aujourd’hui, tout appelle au changement : comment changer collectivement et individuellement, inventer de nouvelles façons de penser et de vivre ?

Le jeudi 03 décembre 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-03T20:00:00+01:00

fin : 2026-12-03T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-03T19:00:00+02:00_2026-12-03T20:00:00+02:00

Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers 75018 PARIS

https://www.legrandparquet.fr/agenda/changer-1-le-desir/ +33140237223 resa@legrandparquet.fr



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