Changer #1 – Le Désir • Marie Mortier, Fahartadji Ahmed-Ibrahim Le Grand Parquet PARIS
jeudi 3 décembre 2026 · Le Grand Parquet · PARIS
Informations pratiques
Le Désir, premier opus du triptyque Changer initié par Marie Mortier, est l’histoire de Fahartadji, une femme qui veut se libérer des projections qui lui ont été imposées par l’entourage, la famille, l’école. C’est un rituel de danse et de parole, un acte d’émancipation.
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Aujourd’hui, tout appelle au changement : comment changer collectivement et individuellement, inventer de nouvelles façons de penser et de vivre ?
Le jeudi 03 décembre 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-03T20:00:00+01:00
fin : 2026-12-03T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-03T19:00:00+02:00_2026-12-03T20:00:00+02:00
Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers 75018 PARIS
https://www.legrandparquet.fr/agenda/changer-1-le-desir/ +33140237223 resa@legrandparquet.fr
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