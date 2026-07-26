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Changer #1 – Le Désir • Marie Mortier, Fahartadji Ahmed-Ibrahim Le Grand Parquet PARIS

jeudi 3 décembre 2026 · Le Grand Parquet · PARIS

Changer #1 – Le Désir • Marie Mortier, Fahartadji Ahmed-Ibrahim Le Grand Parquet PARIS

Informations pratiques

Début
jeudi 3 décembre 2026
Fin
jeudi 3 décembre 2026
Lieu
Le Grand Parquet
Adresse
Jardins d'Eole - 35 rue d'Aubervilliers
Ville
75018 PARIS
Département
Paris

Le Désir, premier opus du triptyque Changer initié par Marie Mortier, est l’histoire de Fahartadji, une femme qui veut se libérer des projections qui lui ont été imposées par l’entourage, la famille, l’école. C’est un rituel de danse et de parole, un acte d’émancipation.​​

Crash test : présentation d’une étape de travail en sortie de résidence

Aujourd’hui, tout appelle au changement : comment changer collectivement et individuellement, inventer de nouvelles façons de penser et de vivre ?
Le jeudi 03 décembre 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-03T20:00:00+01:00
fin : 2026-12-03T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-03T19:00:00+02:00_2026-12-03T20:00:00+02:00

Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers  75018 PARIS
https://www.legrandparquet.fr/agenda/changer-1-le-desir/ +33140237223 resa@legrandparquet.fr


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