Changer sa vie professionnelle, Evoluer, valider ses acquis, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris
Changer sa vie professionnelle, Evoluer, valider ses acquis, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris vendredi 21 juin 2019.
Changer sa vie professionnelle, Evoluer, valider ses acquis 21 juin – 14 septembre 2019 Cité des sciences et de l’Industrie Paris
Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2019-06-21T10:00:00+02:00 – 2019-06-21T18:00:00+02:00
Fin : 2019-09-14T12:00:00+02:00 – 2019-09-14T18:00:00+02:00
Pour faire le point sur sa situation et son expérience professionelle, construire son parcours d’orientation et de mobilité dans le cadre d’un projet professionnel, s’informer sur la VAE.
Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.
science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/
Pour vous informer sur les métiers, les secteurs d’activité et leur évolution, sur le bilan de compétence, son contenu, ses objectifs et ses modalités d’accès. Conseil formation
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