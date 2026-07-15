Chanson Christian Terzian Théâtre de la ville Valence

mercredi 4 novembre 2026 · Théâtre de la ville · Valence

Informations pratiques

Valence

Chanson Christian Terzian

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 20:30:00

fin : 2026-11-04 22:30:00

Date(s) :

2026-11-04

Un poète-chanteur “du coin”, une langue ciselée, une musique lumineuse une soirée de chanson française aussi drôle que touchante.

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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr

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English :

A local singer-songwriter, polished lyrics, and uplifting music: an evening of French chanson that’s as funny as it is touching.

L’événement Chanson Christian Terzian Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme