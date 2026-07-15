Chanson Christian Terzian Théâtre de la ville Valence
mercredi 4 novembre 2026 · Théâtre de la ville · Valence
Informations pratiques
Valence
Chanson Christian Terzian
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 20:30:00
fin : 2026-11-04 22:30:00
Date(s) :
2026-11-04
Un poète-chanteur “du coin”, une langue ciselée, une musique lumineuse une soirée de chanson française aussi drôle que touchante.
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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr
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English :
A local singer-songwriter, polished lyrics, and uplifting music: an evening of French chanson that’s as funny as it is touching.
L’événement Chanson Christian Terzian Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme
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