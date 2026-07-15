UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Valence

Chanson Christian Terzian Théâtre de la ville Valence

mercredi 4 novembre 2026 · Théâtre de la ville · Valence

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre de la ville
Adresse
Place de la Liberté
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Chanson Christian Terzian

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 20:30:00
fin : 2026-11-04 22:30:00

Date(s) :
2026-11-04

Un poète-chanteur “du coin”, une langue ciselée, une musique lumineuse une soirée de chanson française aussi drôle que touchante.
  .

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50  theatredelaville@mairie-valence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A local singer-songwriter, polished lyrics, and uplifting music: an evening of French chanson that’s as funny as it is touching.

L’événement Chanson Christian Terzian Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Valence (Drôme)