Chansons de mon enfance, Sortie du métro Pasteur, Boulevard Pasteur, Paris

Chansons de mon enfance Dimanche 21 juin, 16h00, 20h00 Sortie du métro Pasteur, Boulevard Pasteur Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00

CHANSONS DE MON ENFANCE

Est-ce que vous avez déjà eu une chanson qui vous a marqué ?

Une chanson qu’on connaît par cœur et qui nous rappelle tout de suite des souvenirs d’enfance ?

Pour beaucoup, ce sont les comptines de l’école, les chansons de Chantal Goya, de Henri Dès ou d’autres chansons qu’on écoutait quand on était petit. Ce sont un peu les chansons qu’on garde toujours avec nous.

Moi, c’était un peu différent. Ayant aujourd’hui 18 ans j’ai grandi avec la tendresse rebelle de Renaud, les refrains éternels des The Beatles et la poésie toute simple de Francis Cabrel. Sans oublier les rêves magiques de Disney et des comédies musicales, les voyages de Bob Dylan, et les univers merveilleux d’Émilie Jolie et du Le Soldat Rose. Et encore, je ne peux pas tous vous les citer, tant ils sont nombreux.

Toutes ces chansons m’ont accompagnée en grandissant. Et même aujourd’hui, elles continuent de me suivre. Elles m’ont fait rêver, voyager et voir le monde autrement.

Aujourd’hui, j’ai envie de partager tout ça avec vous, et de vous raconter mes souvenirs d’enfance à travers des chansons de Renaud, Francis Cabrel, des The Beatles, de Bob Dylan, de grandes comédies musicales…

Sortie du métro Pasteur, Boulevard Pasteur 24-30 Boulevard Pasteur Paris Paris 75015 Quartier Necker Paris Île-de-France L’événement aura lieu sur la Place à la sortie du métro Pasteur . Une scène y sera installée, le public sera donc debout autour de la scène dans cet espace ouvert. L’événement aura lieu sur la Place à la sortie du métro Pasteur (Ligne 6 et ligne 12.)

Fête de la musique 2026

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