Chansons et textes Les 80 ans de la Libération dans le canton de Martel Martel
Chansons et textes Les 80 ans de la Libération dans le canton de Martel Martel mardi 21 juillet 2026.
Martel
Chansons et textes Les 80 ans de la Libération dans le canton de Martel
palais de la Raymondie Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
1939-1945 en chansons d'époque, textes et images d'archives, pour témoigner des moments de liberté et de fraternité après des années de souffrances et de malheurs, dans le canton de Martel
1939-1945 en chansons d'époque, textes et images d'archives, pour témoigner des moments de liberté et de fraternité après des années de souffrances et de malheurs, dans le canton de Martel. Manifestation dans le cadre de l'inauguration du musée mémoriel du Lot
Verre de l'amitié offert
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palais de la Raymondie Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 84 07 60 24
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English :
1939-1945 in period songs, texts and archive images, to bear witness to moments of freedom and fraternity after years of suffering and misfortune, in the canton of Martel
L’événement Chansons et textes Les 80 ans de la Libération dans le canton de Martel Martel a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne
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