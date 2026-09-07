Chansons françaises chez l’habitant à St Max avec JeanLouis, En aparté à St Max !, Saint-Max

Informations pratiques

Chansons françaises chez l’habitant à St Max avec JeanLouis Vendredi 11 septembre, 20h00 En aparté à St Max ! Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/dbfa1b31 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Venez vivre un moment unique avec « Chansons françaises chez l’habitant à St Max ». JeanLouis Apprederis vous invite à découvrir ses compositions originales, accompagnées par Amaury Charmetant au piano. Dans l’intimité d’un cadre convivial à Saint-Max, laissez-vous emporter par la tendresse et l’émotion de ses chansons. Inspiré par des grands noms comme Brassens ou Bobby Lapointe, JeanLouis vous promet un voyage musical plein de surprises et de chaleur. Ne manquez pas cette opportunité de partager un instant aussi authentique, où la proximité avec l’artiste enrichit l’expérience. 11/09/2026 En aparté à St Max ! ️ À partir de 10 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://url.hormur.com/dbfa1b31

En aparté à St Max ! Saint-Max Saint-Max 54130 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://url.hormur.com/dbfa1b31 »}] [{« link »: « https://url.hormur.com/dbfa1b31 »}]

Concert intimiste à St Max avec JeanLouis Apprederis, 11 sept. Hormur Musique