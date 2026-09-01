Livre sur la Place 2026 Conférence David Dumortier Le Livre dans les quartiers de la Métropole avec Batigère Espace Champlain Saint-Max/Mazéville Saint-Max
vendredi 11 septembre 2026 · Espace Champlain Saint-Max/Mazéville · Saint-Max
Informations pratiques
Saint-Max
Livre sur la Place 2026 Conférence David Dumortier Le Livre dans les quartiers de la Métropole avec Batigère
Espace Champlain Saint-Max/Mazéville 75 Rue Alexandre 1er Saint-Max Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 16:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Rencontre avec l’écrivain et poète David Dumortier dont les petits poèmes à lire sans modération nous font sourire et donnent à réfléchir sur le monde qui nous entoure.
En partenariat avec Batigère Habitat et la Métropole du Grand Nancy.Tout public
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Espace Champlain Saint-Max/Mazéville 75 Rue Alexandre 1er Saint-Max 54130 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
A meeting with writer and poet David Dumortier, whose short poems—to be read without moderation—make us smile and give us pause to reflect on the world around us.
In partnership with Batigère Habitat and the Greater Nancy Metropolitan Area.
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence David Dumortier Le Livre dans les quartiers de la Métropole avec Batigère Saint-Max a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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