Chant pour tous Morbihan – spécial « Festival du conte de Baden », Champ communal de Kergonano, baden, Baden

Informations pratiques

Chant pour tous Morbihan – spécial « Festival du conte de Baden » Samedi 18 juillet, 18h00 Champ communal de Kergonano, baden Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T18:00:00+02:00 – 2026-07-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T18:00:00+02:00 – 2026-07-18T19:00:00+02:00

Du 13 au 19 juillet 2026, il se raconte un tas d’histoires dans la petite ville de Baden, c’est le festival d’été du conte de Baden. Vous retrouverez toute la programmation du festival sur ce lien : http://contedebaden.com

Dans le cadre de ce festival, je propose un chant pour tous consacré aux mots, les mots pour improviser, les mots pour chanter, les mots pour se raconter, jouons avec eux! Retrouvez moi sur le village festival le samedi 18 juillet à 18h pour une heure de chant collectif dans la joie, la bonne humeur et l’impro totale. Ce chant pour tous est ouvert à tous, gratuit, totalement a capella et totalement improvisé.

N’oubliez pas votre gourde d’eau et vos plus belles paroles! à très vite, Sofi

Champ communal de Kergonano, baden kergonano, baden Baden 56870 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.chantpourtous.com/evenements/chant-pour-tous-morbihan-special-festival-du-conte-de-baden-3/ »}] [{« link »: « http://contedebaden.com »}] Terrain communal de Kergonano, aménagé durant le festival du conte de Baden ainsi que d’autres évènements tels que la fête communale organisée par le Comité des Fêtes de Baden. Lors des évènements, un parking est aménagé dans une partie du champ.

Chant pour tous Morbihan – spécial « Festival du conte de Baden »