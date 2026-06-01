Chantal Goya à Vendôme, Minotaure, Vendôme

Chantal Goya à Vendôme Dimanche 18 octobre, 00h00 Minotaure Loir-et-Cher

43,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T00:00:00+02:00 – 2026-10-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-18T00:00:00+02:00 – 2026-10-18T23:59:00+02:00

L’association Loir Événements propose des spectacles variés – humour, théâtre, chanson – accessibles à tous les publics. Ces représentations, principalement organisées au Minotaure de Vendôme, viennent enrichir la programmation culturelle. Chantal Goya à Vendôme. Plongez dans l’univers féerique de Chantal Goya ! Un spectacle visuel qui a su conquérir toutes les générations depuis plus de 40 ans. Retrouvez tout le répertoire de Chantal Goya, des tubes qui n’ont pris aucune ride, et laissez-vous transporter par l’énergie incroyable de la chanteuse et de ses personnages attachants : Bécassine, Jeannot Lapin, Piou-Piou, Le Chat Botté, Maître Renard, Pandi-Panda, Bouba, Loup-Loup, Guignol… 1h30 de magie avec : 12 artistes sur la route, 2 décors spectaculaires, 40 costumes magnifiques. Un moment à partager en famille, pour les enfants d’hier et d’aujourd’hui !

Minotaure Rue César de Vendôme, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 44 00 »}]

L’association Loir Événements propose des spectacles variés – humour, théâtre, chanson – accessibles à tous les publics. Ces représentations, principalement organisées au Minotaure de Vendôme, viennen Festivals concerts et spectacles