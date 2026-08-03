CHANTAL LADESOU ICONIQUE Place Armand Lanoux Perpignan
dimanche 18 octobre 2026 · Place Armand Lanoux · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
CHANTAL LADESOU ICONIQUE
Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 25 – 25 – 49
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 16:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
L’humoriste Chantal Ladesou investit la scène du Palais des Congrès de Perpignan avec son spectacle Iconique , produit par Virages Productions en accord avec Cassonade.
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Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
Comedian Chantal Ladesou takes the stage at the Palais des Congrès in Perpignan with her show “Iconique,” produced by Virages Productions in collaboration with Cassonade.
L’événement CHANTAL LADESOU ICONIQUE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-27 par PERPIGNAN TOURISME
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