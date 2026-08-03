UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Perpignan

CHANTAL LADESOU ICONIQUE Place Armand Lanoux Perpignan

dimanche 18 octobre 2026 · Place Armand Lanoux · Perpignan

CHANTAL LADESOU ICONIQUE Place Armand Lanoux Perpignan

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Place Armand Lanoux
Adresse
Palais des Congrès
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
25 25 49 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

CHANTAL LADESOU ICONIQUE

Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 25 – 25 – 49

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 16:00:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

L’humoriste Chantal Ladesou investit la scène du Palais des Congrès de Perpignan avec son spectacle Iconique , produit par Virages Productions en accord avec Cassonade.
  .

Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Comedian Chantal Ladesou takes the stage at the Palais des Congrès in Perpignan with her show “Iconique,” produced by Virages Productions in collaboration with Cassonade.

L’événement CHANTAL LADESOU ICONIQUE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-27 par PERPIGNAN TOURISME

À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)