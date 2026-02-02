Chantier bénévole nature Camp des Romains Seuilly

Chantier bénévole nature Camp des Romains

L’Abbaye Seuilly Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 09:00:00

fin : 2026-03-21 13:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Le Camp des Romains se situe sur un vaste plateau parsemé de blocs de pierre qui domine le bourg de Cinais. Landes à bruyère et ajonc, taillis de chênes et de châtaigniers, donnent une atmosphère bien particulière à ce lieu qui constitue par ailleurs un site naturel de grande valeur écologique. L’objectif de ce chantier est de lutter contre le reboisement naturel qui menace l’existence de la lande à bruyères, alors préparez vos sécateurs !

RDV 9H00 à l’abbaye de Seuilly 37500 Seuilly

Collation à 13h00 offerte par le CPIE.

Remarques prévoir des bottes, des gants et des sécateurs de forces si vous en disposez. .

L’Abbaye Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 93 15 info@cpievaldeloire.org

English :

The Camp des Romains is located on a vast plateau dotted with boulders overlooking the village of Cinais. The aim of this workcamp is to combat the natural reforestation that threatens the existence of the heather moorland, so get your secateurs ready!

