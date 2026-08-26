Chantier maraicher La Ferme de Paris PARIS

vendredi 25 septembre 2026 · La Ferme de Paris · PARIS

Informations pratiques

Initiez-vous à la pratique du maraichage

Au programme :

Entretient des planches de légumes (Tuteurage, taille, buttage)

IMPORTANT : Nous vous conseillons vivement de venir équipé.e.s de vêtements et de chaussures adaptés aux activités en extérieur.

Pensez aussi à apporter votre déjeuner ! On s’occupe des boissons chaudes.

Rendez-vous le vendredi 25 septembre de 10h à 16h

Inscriptions obligatoires au formulaire ci-dessous :

La Ferme de Paris vous propose une fois par mois des chantiers participatifs pour vous initier à la pratique du maraichage

Le vendredi 25 septembre 2026

de 10h00 à 16h00

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-25T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T10:00:00+02:00_2026-09-25T16:00:00+02:00

La Ferme de Paris 24 route de la Tourelle 75012 PARIS

https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/



Afficher la carte du lieu La Ferme de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

