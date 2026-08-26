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Chantier maraicher La Ferme de Paris PARIS

vendredi 25 septembre 2026 · La Ferme de Paris · PARIS

Chantier maraicher La Ferme de Paris PARIS

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
La Ferme de Paris
Adresse
24 route de la Tourelle
Ville
75012 PARIS
Département
Paris

Initiez-vous à la pratique du maraichage

Au programme :

Entretient des planches de légumes (Tuteurage, taille, buttage)

IMPORTANT : Nous vous conseillons vivement de venir équipé.e.s de vêtements et de chaussures adaptés aux activités en extérieur.

Pensez aussi à apporter votre déjeuner ! On s’occupe des boissons chaudes.

Rendez-vous le vendredi 25 septembre de 10h à 16h

Inscriptions obligatoires au formulaire ci-dessous :

La Ferme de Paris vous propose une fois par mois des chantiers participatifs pour vous initier à la pratique du maraichage
Le vendredi 25 septembre 2026
de 10h00 à 16h00
gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-25T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T10:00:00+02:00_2026-09-25T16:00:00+02:00

La Ferme de Paris 24 route de la Tourelle  75012 PARIS
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