Chantier maraicher La Ferme de Paris PARIS
vendredi 25 septembre 2026 · La Ferme de Paris · PARIS
Informations pratiques
Initiez-vous à la pratique du maraichage
Au programme :
Entretient des planches de légumes (Tuteurage, taille, buttage)
IMPORTANT : Nous vous conseillons vivement de venir équipé.e.s de vêtements et de chaussures adaptés aux activités en extérieur.
Pensez aussi à apporter votre déjeuner ! On s’occupe des boissons chaudes.
Rendez-vous le vendredi 25 septembre de 10h à 16h
Inscriptions obligatoires au formulaire ci-dessous :
La Ferme de Paris vous propose une fois par mois des chantiers participatifs pour vous initier à la pratique du maraichage
Le vendredi 25 septembre 2026
de 10h00 à 16h00
gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-25T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T10:00:00+02:00_2026-09-25T16:00:00+02:00
La Ferme de Paris 24 route de la Tourelle 75012 PARIS
https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/
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