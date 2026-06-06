Chantiers jeunes Clamecy Réalisation d’une fresque à l’école primaire Claude Tillier Groupe scolaire Claude Tillier Clamecy
Chantiers jeunes Clamecy Réalisation d’une fresque à l’école primaire Claude Tillier Groupe scolaire Claude Tillier Clamecy lundi 27 juillet 2026.
Clamecy
Chantiers jeunes Clamecy Réalisation d’une fresque à l’école primaire Claude Tillier
Groupe scolaire Claude Tillier 28 avenue de la République Clamecy Nièvre
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:00:00
fin : 2026-07-31 16:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Réalisation d’une fresque à l’école primaire Claude Tillier Chantier jeunes pour les 12-17 ans organisé par l’espace jeunes de l’Espace Social des Vaux d’Yonne Contrepartie séjour à Europa Park les 28 et 29 octobre 2026 Prévoir le pique-nique Priorité aux jeunes domiciliés ou proches de la commune du chantier 8 à 12 places .
Groupe scolaire Claude Tillier 28 avenue de la République Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 44 19 espacejeunes.espacesocial@orange.fr
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English : Chantiers jeunes Clamecy Réalisation d’une fresque à l’école primaire Claude Tillier
L’événement Chantiers jeunes Clamecy Réalisation d’une fresque à l’école primaire Claude Tillier Clamecy a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Clamecy Haut Nivernais
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