Masterclass Jazz-Blues MLAC Clamecy
Masterclass Jazz-Blues MLAC Clamecy lundi 27 juillet 2026.
Masterclass Jazz-Blues
MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-08-01 17:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Stage sur inscription encadré par des musiciens professionnels Concerts et Jams publics en plusieurs endroits de la ville. Venez vous inscrire et rêvons ensemble ! .
MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté jazzetbluesaclamecy@gmail.com
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English : Masterclass Jazz-Blues
L’événement Masterclass Jazz-Blues Clamecy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais
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