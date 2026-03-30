Masterclass Jazz-Blues MLAC Clamecy

Masterclass Jazz-Blues

MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-08-01 17:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Stage sur inscription encadré par des musiciens professionnels Concerts et Jams publics en plusieurs endroits de la ville. Venez vous inscrire et rêvons ensemble ! .

MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté jazzetbluesaclamecy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Masterclass Jazz-Blues

L’événement Masterclass Jazz-Blues Clamecy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais