Festival Blues Des Flotteurs Place du 19 août Clamecy
lundi 27 juillet 2026 · Place du 19 août · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
Festival Blues Des Flotteurs
Place du 19 août Place de la mairie Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 20:00:00
fin : 2026-08-02 23:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Festival avec conférence et concert pédagogique les 27 et 28 juillet à la MLAC (1 rue Frida Kahlo) et concerts de blues du 27 juillet au 2 août 2026 place de la mairie .
Place du 19 août Place de la mairie Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bluesaclamecy@gmail.com
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English : Festival Blues Des Flotteurs
L’événement Festival Blues Des Flotteurs Clamecy a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Clamecy Haut Nivernais
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