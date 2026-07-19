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Festival Blues Des Flotteurs Place du 19 août Clamecy

lundi 27 juillet 2026 · Place du 19 août · Clamecy

Festival Blues Des Flotteurs Place du 19 août Clamecy

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place du 19 août
Adresse
Place de la mairie
Ville
58500 Clamecy
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Clamecy

Festival Blues Des Flotteurs

Place du 19 août Place de la mairie Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 20:00:00
fin : 2026-08-02 23:00:00

Date(s) :
2026-07-27

Festival avec conférence et concert pédagogique les 27 et 28 juillet à la MLAC (1 rue Frida Kahlo) et concerts de blues du 27 juillet au 2 août 2026 place de la mairie   .

Place du 19 août Place de la mairie Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   bluesaclamecy@gmail.com

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English : Festival Blues Des Flotteurs

L’événement Festival Blues Des Flotteurs Clamecy a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Clamecy Haut Nivernais

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