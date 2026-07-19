Festival Blues Des Flotteurs Place du 19 août Clamecy

Informations pratiques

Clamecy

Festival Blues Des Flotteurs

Place du 19 août Place de la mairie Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 20:00:00

fin : 2026-08-02 23:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Festival avec conférence et concert pédagogique les 27 et 28 juillet à la MLAC (1 rue Frida Kahlo) et concerts de blues du 27 juillet au 2 août 2026 place de la mairie .

Place du 19 août Place de la mairie Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bluesaclamecy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Blues Des Flotteurs

L’événement Festival Blues Des Flotteurs Clamecy a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Clamecy Haut Nivernais