Chants Antiques et Traditionnelles de la Méditerranée église St Séverin Paris

Chants Antiques et Traditionnelles de la Méditerranée

» Sur les Pas de Marie Madeleine » et autres figures féminines spirituelles; Marthe, Marie …

Chants d’ Hildegarde von Bingen, Évangile de Marie Madeleine, Troubadours, Laudario di Cortona, Cantiga de Santa Maria, Cantique des Cantiques …

par

Catherine Braslavsky : chant, daf, grand dulcimer

Chanteuse et compositrice Spécialiste du chant médiéval et d’Hildegarde de Bingen, elle continu des recherches sur les musiques antiques et traditionnelles de la Méditerranée.

Thomas Vandevenne : textes, daf, zarb, rek, bols tibétains, laminaphone, hang, tanbura

Percussionniste de formation classique et jazz. Il enseigne au conservatoire de Strasbourg.

Chants d’ Hildegarde von Bingen, Évangile de Marie Madeleine, Troubadours, Laudario di Cortona, Cantiga de Santa Maria, Cantique des Cantiques …

Le samedi 13 juin 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T16:00:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00

église St Séverin rue des prètres St Séverin 75005 Paris



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