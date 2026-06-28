Chants byzantins à la Vierge. Cantigas et chansons de la méditerranée. Église Saint-Merry Paris dimanche 19 juillet 2026.

Photini (Fenia papadodima)

Photini (Fenia Papadodima) est chanteuse, comédienne, compositrice et réalisatrice .

Elle sort du Conservatoire National Supérieur d’ Art Dramatique de Paris. Très jeune, ayant accompli ses études de piano classique, elle se tourne vers la composition musicale et le chant. Elle écrit des chansons et la musique de ses propres courts métrages et des pièces musicales qu’elle monte au théâtre. Elle réalise son premier moyen métrage qui obtient des prix lors de festivals internationaux importants, à l’âge de dix-neuf ans.

Elle étudie le chant lyrique, byzantin et carnatique et l’improvisation vocale jazz.

Elle chante dans des festivals de musique du monde et de musique classique en France et en Grèce.

Parallèlement elle joue comme comédienne au cinéma et au théâtre à Paris (Odéon-Théâtre de l’Europe, Théâtre de la Tempête, Théâtre de Gennevilliers, Théâtre Bobigny MC93, Théâtre National de Strasbourg) et à Athènes (Théâtre National d’Athènes, Opéra National Alternatif d’Athènes, Festival d’Athènes et d’Épidaure).

Les influences musicales diverses acquises tout au long de ses études et des rencontres enrichissantes avec des musiciens exceptionnels en Europe et aux États Unis, se reflètent dans ses propres compositions et son improvisation vocale.

Les dernières années, elle chante et enseigne la musique byzantine. Elle interprète les cantigas de Santa Maria, hymnes médiévaux consacrés à la Vierge. Elle publie un album avec des chants byzantins à la Vierge, « Theotokia », et deux albums personnels avec ses propres chansons :

« Photini’s Délos» et «Fallen star ». Avec Georges Palamiotis elle crée l’album Éleusis, Tales of the Holy », inspiré des hymnes orphiques et des chansons traditionnelles grecs. Son premier long métrage documentaire « The downtown refuge », est consacré à saint Porphyrios et à l’hôpital Polyclinique d’Athènes.

Chants byzantins, chants médiévaux et chansons méditerranéennes témoignent des influences diverses entre les traditions musicales du bassin méditerranéen à travers les siècles. A ce répertoire viennent s’ajouter des chansons que j’ai écrites, inspirée de la musique byzantine et de la musique ancienne.

Le dimanche 19 juillet 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-19T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-19T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-19T16:00:00+02:00_2026-07-19T18:00:00+02:00

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-19-juillet-2026-chants-byzantins-%C3%A0-la-vierge-cantigas-et-chansons-de-la-m%C3%A9diterran%C3%A9e +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/843743131846976 https://www.facebook.com/events/843743131846976



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