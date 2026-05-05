Bruère-Allichamps

Chants crépusculaires

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 20:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Les Réveillés, ce sont les chants que l’on allait interpréter, à la tombée du jour, de hameau en hameau, pour rappeler aux humains qu’ils sont mortels. Dans un écrin de sonorités chaleureuses, deux voix habitées nous restituent dans toute leur saveur lyrique ces traditions séculaires.

Le terme de réveillé désigne un chant de quête c’est-à-dire un chant que, dans le Massif Central en particulier, on s’en allait interpréter de hameau en hameau et de ferme en ferme, moyennant une poignée d’œufs ou quelques sous. Le nom de cette tradition provient-il des veilleurs de nuit, ces fonctionnaires municipaux chargés depuis le Moyen-Age de circuler en ville, lanterne à la main, pour égrener les heures au son sinistre de la prière des morts ? Membre de la bien-nommée Arfi (Association pour un folklore imaginaire), le clarinettiste Clément Gibert s’est passionné pour ce répertoire et cette pratique, notamment pour les collectages des réveillés que l’on s’en allait chanter à la fin de l’hiver dans le Massif Central. 17 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

Les Réveillés are the songs that were sung at dusk from hamlet to hamlet, to remind humans that they are mortal. In a setting of warm sonorities, two lively voices restore these age-old traditions in all their lyrical flavor.

L’événement Chants crépusculaires Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-30 par BERRY