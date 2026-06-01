Chants et danses de Côte d’ivoire, Restaurant À La Banane Ivoirienne, Paris
Chants et danses de Côte d’ivoire, Restaurant À La Banane Ivoirienne, Paris dimanche 21 juin 2026.
Chants et danses de Côte d’ivoire Dimanche 21 juin, 16h00 Restaurant À La Banane Ivoirienne Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
A l’occasion de la fête de la musique et après 35 ans d’existence ; « la banane ivoirienne » organise une grande fête de chants, danses et de contes des traditions de la Côte d’Ivoire pour la fermeture définitive de son restaurant.
Tonton Kouassi vous attends.
Restaurant À La Banane Ivoirienne 10 RUE DE LA FORGE ROYALE 75011 Paris Paris 75011 Quartier Sainte-Marguerite Paris Île-de-France 0143704990 RESTAURANT DE CULTURE IVOIRIENNE METRO LEDRU ROLLIN
A l’occasion de la fête de la musique et après 35 ans d’existence ; « la banane ivoirienne » organise une grande fête de chants, danses et de contes des traditions de la Côte d’Ivoire pour la de son …
©ministère de la Culture
À voir aussi à Paris (Paris)
- Emma Rawicz & Freddie Jensen en concert Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 1 juin 2026
- RADIO NOVA LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1 Paris 1 juin 2026
- GOOSE – Elysee Montmartre Paris 1 juin 2026
- Exposition « C’était Paris en 1970 » Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris 1 juin 2026
- Les animations de juin L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris 1 juin 2026