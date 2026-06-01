Chants et danses de Côte d’ivoire, Restaurant À La Banane Ivoirienne, Paris

Chants et danses de Côte d’ivoire Dimanche 21 juin, 16h00 Restaurant À La Banane Ivoirienne Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

A l’occasion de la fête de la musique et après 35 ans d’existence ; « la banane ivoirienne » organise une grande fête de chants, danses et de contes des traditions de la Côte d’Ivoire pour la fermeture définitive de son restaurant.

Tonton Kouassi vous attends.

Restaurant À La Banane Ivoirienne 10 RUE DE LA FORGE ROYALE 75011 Paris Paris 75011 Quartier Sainte-Marguerite Paris Île-de-France 0143704990 RESTAURANT DE CULTURE IVOIRIENNE METRO LEDRU ROLLIN

A l’occasion de la fête de la musique et après 35 ans d’existence ; « la banane ivoirienne » organise une grande fête de chants, danses et de contes des traditions de la Côte d’Ivoire pour la de son …

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