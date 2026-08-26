Chants soufis et sarangi – Inde du Nord Théâtre Mandapa Paris

Informations pratiques

Ikram Khan

Maître du sarangi, Ikram Khan est un joyau de Jaipur, au Rajasthan.

Héritier de la noble lignée Shikar Gharana, il a reçu l’initiation sacrée des doigts de son père, l’illustre Ustad Nizammuddin Khan.

En 1989, il se place sous l’aile protectrice d’un géant : Ustad Sultan Khan, dont le nom résonne comme une légende mondiale du sarangi.

Aujourd’hui, ses cordes chantent aux côtés des plus grands maîtres de l’Inde, tandis que ses solos, portés par le vent, ont conquis l’Amérique et l’Europe.

Ishrat Kalavant

Voix envoûtante, Ishrat Kalavant puise dans les profondeurs de la musique classique indienne et dans l’âme mystique du soufisme.

Son art, nourri par l’héritage millénaire de l’Inde, tisse une mélodie unique : la rigueur classique y danse avec la ferveur spirituelle, pour toucher l’âme et élever le cœur.

Les chants soufis sont une expression profonde et envoûtante de la spiritualité islamique, où la musique devient un pont entre l’âme humaine et le divin.

Jaffar Khan

Né à Jaipur le 9 novembre 1973, Jaffar Khan est un pilier du tabla, fier représentant de la gharana de Delhi.

Fils et disciple du légendaire Ustad Hidayat Khan, il a, dès ses premiers pas sur scène, accompagné les plus grands : sa mère, la sublime Afroz Bano, maître incontesté du thumri, ou encore Pt. Arvindribhai Parikh, Gulam Mustafa Khan, et tant d’autres.

Sous ses doigts, le tabla devient une voix, une conversation sacrée entre le rythme et l’infini.

Maître du sarangi, Ikram Khan est un joyau de Jaipur, au Rajasthan.

Voix envoûtante, Ishrat Kalavant puise dans les profondeurs de la musique classique indienne et dans l’âme mystique du soufisme.

Le samedi 26 septembre 2026

de 20h30 à 22h00

payant tarif réduit : 15 EUR

plein tarif : 20 EUR

tarif enfant : 10 EUR Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-27T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T20:30:00+02:00_2026-09-26T22:00:00+02:00

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa



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