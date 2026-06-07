Chapelle de Pritz, Chapelle de Pritz, Laval

Informations pratiques

Chapelle de Pritz 19 et 20 septembre Chapelle de Pritz Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visites commentées de la chapelle

Chapelle de Pritz 402 rue du Vieux Saint Louis 53000 Laval Laval 53000 Hilard Mayenne Pays de la Loire

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