AGENDA · Laval
Chapelle de Pritz, Chapelle de Pritz, Laval
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Pritz · Laval
Informations pratiques
Chapelle de Pritz 19 et 20 septembre Chapelle de Pritz Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visites commentées de la chapelle
Chapelle de Pritz 402 rue du Vieux Saint Louis 53000 Laval Laval 53000 Hilard Mayenne Pays de la Loire
Visites commentées de la chapelle
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