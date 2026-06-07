UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Laval

Chapelle de Pritz, Chapelle de Pritz, Laval

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Pritz · Laval

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle de Pritz
Adresse
402 rue du Vieux Saint Louis 53000 Laval
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne

Chapelle de Pritz 19 et 20 septembre Chapelle de Pritz Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visites commentées de la chapelle

Chapelle de Pritz 402 rue du Vieux Saint Louis 53000 Laval Laval 53000 Hilard Mayenne Pays de la Loire
Visites commentées de la chapelle

À voir aussi à Laval (Mayenne)