Chapelle Saint-Georges, Chapelle Saint-Georges, Paris

Informations pratiques

Chapelle Saint-Georges 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Georges Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle permettant de découvrir la belle iconostase de la chapelle gréco-catholique avec visite commentée guidées permettant de découvrir l’histoire de notre communauté, les particularités de la tradition byzantine ainsi que le patrimoine spirituel et liturgique de l’Église gréco-catholique roumaine.

La mission gréco-catholique devient un haut lieu de la diaspora roumaine en France grâce à la messe en langue roumaine et selon le rite byzantin.

Cette chapelle devint une adresse incontournable pour les chrétiens roumains.

Chapelle Saint-Georges 38 rue Ribéra 75016 Paris Paris 75016 Quartier d’Auteuil Paris Île-de-France En 1947, un foyer d’accueil pour les prêtres et les étudiants roumains catholiques de rite byzantin est ouvert par le prêtre George Surdu, aidé du cardinal Eugène Tisserant e

La mission gréco-catholique devient un haut lieu de la diaspora roumaine en France grâce à la messe en langue roumaine et selon le rite byzantin.

Cette chapelle devint une adresse incontournable pour les chrétiens roumains qui venaient d’échapper des geôles communistes mais aussi pour tous ceux qui s’intéressaient au sort de la Roumanie. Métro Michel-Ange Auteuil

Visite libre

©L’Oeuvre d’Orient