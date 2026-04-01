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Chapitrad SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Chapitrad SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan samedi 25 avril 2026.

Lieu : SAINTE MARIE DE CAMPAN

Adresse : La Baleine blanche, Gripp

Ville : 65710 Campan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : 2026-04-25T17:00:00

Fin : 2026-04-25T

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Campan

Chapitrad

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 17:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Venez danser sous le chapiteau de la Baleine ! Vous pourrez vous initier aux danses
traditionnelles, profiter du concert du groupe IgoNoz et d’un DJ set traditionnel. Sur place, vous
trouverez une buvette et de quoi vous restaurer ! Petit plus, des apparitions de circassiens seront
au rendez-vous…
  .

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97  bb.culturel@gmail.com

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English :

Come and dance under the Baleine big top! You can learn traditional dances
enjoy a concert by the group IgoNoz and a traditional DJ set. On site, you’ll find
and a traditional DJ set As an added bonus, circus performers will be making
appearances…

L’événement Chapitrad Campan a été mis à jour le 2026-04-06 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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