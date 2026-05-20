CHARLIE HAID Kursaal Besançon

Besançon

CHARLIE HAID

Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22 20:00:00

fin : 2027-01-22

Date(s) :

2027-01-22

Charlie Haid en spectacle à Besançon pour le festival Drôlement Bien.

Après une tournée triomphale dans toute la francophonie, Charlie Haid revient une toute dernière fois avec son spectacle d’humour et de mentalisme. À la fois drôle, souriant et impressionnant, Charlie surprend par la sincérité de son approche. Son but est simple vous bluffer, vous faire rire et vous faire réfléchir. Que ce soit en titillant le libre arbitre de plusieurs spectateurs ou lorsqu’il dévoile les pensées d’inconnus sur scène vous serez libre d’interpréter ce que vous verrez mais une chose est sûre, vous n’oublierez rien de cette soirée. En collaboration avec Fabien Olicard.

Spectacle non accessible aux moins de 12 ans. .

Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : CHARLIE HAID

L’événement CHARLIE HAID Besançon a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)