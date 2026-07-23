Informations pratiques

Romorantin-Lanthenay

Charlie !

7 Rue Emile Martin Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 15:00:00

fin : 2026-10-28 16:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Une pièce de David d’Aquaro, avec Laurence Cordier et Laura Guitteny, par la compagnie La Course Folle. À partir de 5 ans.

Le spectacle, librement adapté du roman Un bon petit diable de la Comtesse de Ségur, se construit autour d’un duo percutant Charlie, un garçon orphelin plein de malice et d’imagination et La Mac Miche, sa cruelle tutrice pas très maligne, obsédée par l’argent. Au cœur de l’extravagant cabinet de curiosité d’un inquiétant manoir où l’inattendu peut surgir à tout moment, Charlie tente d’échapper aux humeurs de la redoutable Mac Miche. Un jeu du chat et de la souris auquel Charlie excelle, grâce à son imagination débordante !

Ouverture des locations le 16/09/26, à la Pyramide (aux heures d’ouverture). .

7 Rue Emile Martin Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 94 42 20 entracte@romorantin.fr

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English :

A play by David d’Aquaro, starring Laurence Cordier and Laura Guitteny, presented by the theater company La Course Folle. %C0 For ages 5 and up.

L’événement Charlie ! Romorantin-Lanthenay a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT41