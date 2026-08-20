CHARLIE WINSTON, Ferme Du Manet, Montigny-le-Bretonneux
vendredi 16 octobre 2026 · Ferme Du Manet · Montigny-le-Bretonneux
Informations pratiques
CHARLIE WINSTON Vendredi 16 octobre, 20h30 Ferme Du Manet Yvelines
Sur réservation : TP36€ – TR30.50€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T21:30:00+02:00
Fin : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T21:30:00+02:00
Charlie Winston s’est fait connaître avec son tube Like a Hobo, au tournant des années 2010. Depuis, le songwriter britannique n’a jamais cessé d’approfondir son identité musicale pop folk, appuyée par des textes profonds et poétiques. Cet automne, il revient sur scène en solo pour partager Love Isn’t Easy, son sixième album, dans lequel il explore l’amour, ses élans, ses épreuves et cette nécessité d’apprendre à s’aimer soi-même. En concert, porté par des grooves lumineux, Charlie Winston livre une prestation sincère, intime et généreuse.
Ferme Du Manet Salle La Grange, 78180, Montigny Le Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3933 »}]
LOVE ISN’T EASY
Jean de Blignères
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