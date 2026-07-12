Charlotte Boisselier Le Bistrot de la Scène Dijon
jeudi 25 mars 2027 · Le Bistrot de la Scène · Dijon
Informations pratiques
Dijon
Charlotte Boisselier
Le Bistrot de la Scène 203 Rue d’Auxonne Dijon Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-25 20:30:00
fin : 2027-03-25
Date(s) :
2027-03-25
Hey toi qui lis ce résumé de spectacle, tu es curieux, c’est bien, continue !
Dans un savoureux mélange de stand up et d’interprétation de personnages, Charlotte Boisselier, humoriste androgyne et attachante (et un peu tarée aussi), se raconte dans une société où les étiquettes prennent une place importante. Alors qu’on est d’accord, les étiquettes, c’est chiant et ça gratte. Une fois étiqueté, on te classe dans une case. Pour Charlotte, la relation entre les gens et les cases est simple il y a ceux qui essayent de se caser, ceux qui ne rentrent pas dedans et ceux à qui il en manque… T’as compris ?
1) Oui je viens !
2) Non mais je viens quand même !
3) Il me manque une case tant pis je viens ! Charlotte est singulière et c’est pour ça qu’on l’aime.
Mise en scène Élodie Ooux et Thomas Angel
« Charlotte invite à rire sur une société étrangement obnubilée par le culte de la différence. » Le Pélican
« Toujours accompagnée de personnages explosifs, Charlotte propose un stand up barré. Elle décortique l’actualité avec la drôlerie et la dynamique qui la caractérise. » France Bleu
« Charlotte prône la tolérance et se refuse à entrer dans une case car, pour elle, les cases c’est simple il y a ceux qui essaient de se caser, ceux qui ne rentrent pas dedans, et ceux à qui il en manque. » JDS .
Le Bistrot de la Scène 203 Rue d’Auxonne Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Charlotte Boisselier
L’événement Charlotte Boisselier Dijon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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