Charlotte Reinhardt & Lola Malique Mairie du 6e / Salle des fêtes Paris
Charlotte Reinhardt & Lola Malique Mairie du 6e / Salle des fêtes Paris samedi 23 mai 2026.
Pianiste, chanteuse et compositrice, Charlotte Reinhardt, petite-nièce de Django Reinhardt, développe un univers musical singulier mêlant jazz, pop et soul, entre onirisme et émotion. On se souvient de sa voix puissante et de son envoûtant seule en scène, l’année dernière au festival en première partie de la pianiste Leïla Olivesi.
Charlotte Reinhardt revient nous enchanter pour donner vie aux compositions originales de son album « Fables » dans sa version Deluxe, enrichi de 4 morceaux inédits.
Et pour ce concert unique, elle convie la jeune violoncelliste Lola Malique, à la virtuosité remarquable.
La promesse d’une expérience musicale intime et immersive, entre délicatesse et intensité, dans la remarquable salle des fêtes de la Mairie du 6.
Charlotte Reinhardt : voix, piano
Lola Malique : violoncelle
Le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris fête ses 25 ans du 11 au 24 mai et propose des concerts uniques dans des lieux exceptionnels. Plongez dans l’univers onirique et intense des « fables » d’une pianiste-chanteuse d’exception.
Le samedi 23 mai 2026
de 15h00 à 16h15
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-23T19:15:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T15:00:00+02:00_2026-05-23T16:15:00+02:00
Mairie du 6e / Salle des fêtes 78 rue Bonaparte, Paris 6e 75006 Paris
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