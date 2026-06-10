Berck

Charly Melloul Pro Freestyler Basketball Show et Ateliers

Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Apres avoir fait le show sur les playgrounds de New-York et Los Angeles, Charly Melloul débarque pour une seconde édition à Berck-sur-Mer, l’aprèsmidi est placée sous le signe du freestyle. Dribble rapides, figures techniques et maitrise du ballon rythmeront plusieurs démonstrations tout au long de l’animation. Entre les shows, le public pourra participer à des initiations pour apprendre quelques gestes et tenter ses premiers tricks aux côtes du freestyler. Une animation dynamique et accessible dès 6 ans, à découvrir en famille ou entre amis.

Vendredi 10 juillet de 15h à 18h Place de l’entonnoir Gratuit .

Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

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English :

L’événement Charly Melloul Pro Freestyler Basketball Show et Ateliers Berck a été mis à jour le 2026-06-10 par Adrien Duflos