Charpente traditionnelle / Démonstration d’équarrissage du bois vert à la hache, Manoir de Minguionnet, Gourin

Informations pratiques

Charpente traditionnelle / Démonstration d’équarrissage du bois vert à la hache 19 et 20 septembre Manoir de Minguionnet Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir avec François, charpentier, un savoir-faire traditionnel dans la cour du manoir : l’équarrissage du bois vert à la hache.

Au fil de la démonstration d’équarrissage, vous pourrez observer les différentes étapes de transformation d’une grume en poutre et discuter avec François des charpentes du manoir et des techniques traditionnelles du bois.

Une occasion de découvrir, dans un cadre historique, un métier ancien et un patrimoine vivant, où l’outil, la matière et le geste se rencontrent !

Manoir de Minguionnet Minguionnet, 56110 Gourin Gourin 56110 Morbihan Bretagne 06 60 57 65 48 http://www.minguionnet.com https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA56000020;https://www.facebook.com/manoirdeminguionnet/;https://www.instagram.com/manoirdeminguionnet/ Petit édifice médiéval construit du début XVe à 1460*, qui a conservé ses dispositions d’origine : un corps de logis rectangulaire, une aile en retour d’équerre beaucoup plus basse, une tour d’escalier sur la façade antérieure du logis.

Si les principales parties constituantes (moulin, chapelle, colombier) ont disparu, le calvaire est toujours présent pour marquer l’entrée du manoir.

Le manoir a conservé de nombreux éléments anciens : décor intérieur, distribution des pièces, cheminées, armoires murales, charpente, etc.

*selon Mr Daré (Archéologue du CERAM de Vannes)

Venez découvrir un savoir-faire traditionnel avec François de Champs, charpentier.

©FDC