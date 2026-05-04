Chasse au trésor dans les rues du 5e ! Agora Jacqueline de Romilly, Mairie du 5e arrondissement Paris
Chasse au trésor dans les rues du 5e ! Agora Jacqueline de Romilly, Mairie du 5e arrondissement Paris samedi 9 mai 2026.
Armés de votre livret de jeu, arpentez les rues et résolvez les énigmes pour aider Aénère à réparer son engin spatial endommagé. Un indice sur une façade, un puzzle à résoudre, un véritable jeu de piste à découvrir en famille (à partir de 10 ans).
Inscription
Attention : évènement sur inscription ! Merci de bien respecter votre créneau d’inscription, et de prendre un billet par participant.
En raison d’une forte de demande, en cas d’impossibilité à vous présenter le jour-J nous vous serions reconnaissant de nous avertir en amont par mail.
Informations essentielles
- Lieu d’accueil : Mairie du 5e arrondissement (entrée par la rue Clotaire)
- Départs de 14h à 18h
- Dernières arrivées : jusqu’à 19h
- Parcours pour toute la famille : 1h30 environ, à partir de 10 ans
La Quête d’Aénère est un format original, imaginé par le CNRS et l’Université PSL, pour faire découvrir des projets de recherche de manière ludique, avec la conception de l’agence Ma Langue Au Chat, spécialisée dans ce type d’évènement.
La Mairie du 5e s’associe au CNRS et à l’Université PSL pour organiser une chasse au trésor dans les rues du 5e arrondissement le 9 mai prochain.
Le samedi 09 mai 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-09T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T14:00:00+02:00_2026-05-09T18:00:00+02:00
Agora Jacqueline de Romilly, Mairie du 5e arrondissement 2, rue Clotaire 75005 Paris
https://www.facebook.com/Mairie5Paris https://www.facebook.com/Mairie5Paris
Afficher la carte du lieu Agora Jacqueline de Romilly, Mairie du 5e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Découvrez comment l’Intelligence artificielle peut booster votre activité artisanale !, Visioconférence, Paris 4 mai 2026
- Concert des professeurs et étudiants Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris 4 mai 2026
- Imaginaires Romantiques par le Quatuor Våren Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret Paris 5 mai 2026
- Frenzee • Amantique • Blast Candy SUPERSONIC Paris 5 mai 2026
- Cédric Djedje – Vielleicht Centre culturel suisse. Paris Paris 5 mai 2026