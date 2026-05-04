Chasse au trésor dans les rues du 5e ! Agora Jacqueline de Romilly, Mairie du 5e arrondissement Paris

Armés de votre livret de jeu, arpentez les rues et résolvez les énigmes pour aider Aénère à réparer son engin spatial endommagé. Un indice sur une façade, un puzzle à résoudre, un véritable jeu de piste à découvrir en famille (à partir de 10 ans).

Inscription

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Informations essentielles

Lieu d’accueil : Mairie du 5e arrondissement (entrée par la rue Clotaire)

Mairie du 5e arrondissement (entrée par la rue Clotaire) Départs de 14h à 18h

Dernières arrivées : jusqu’à 19h

jusqu’à 19h Parcours pour toute la famille : 1h30 environ, à partir de 10 ans

La Quête d’Aénère est un format original, imaginé par le CNRS et l’Université PSL, pour faire découvrir des projets de recherche de manière ludique, avec la conception de l’agence Ma Langue Au Chat, spécialisée dans ce type d’évènement.

La Mairie du 5e s’associe au CNRS et à l’Université PSL pour organiser une chasse au trésor dans les rues du 5e arrondissement le 9 mai prochain.

Le samedi 09 mai 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-09T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-09T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T14:00:00+02:00_2026-05-09T18:00:00+02:00

Agora Jacqueline de Romilly, Mairie du 5e arrondissement 2, rue Clotaire 75005 Paris

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